Pedullà: “Allegri, ma gioca! Pullman perenne già dal Genoa, mercato non c’entra niente”

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Il Napoli incassa la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions. Alfredo Pedullà critica l’atteggiamento della squadra di Allegri

Il Napoli non riesce a reagire e incassa contro l’Arsenal la terza sconfitta consecutiva tra Serie A e Champions League. Un momento delicato per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo il successo per 2-0 all’esordio contro il Genoa ha raccolto soltanto ko, prima contro il Como, poi contro l’Inter e infine contro i Gunners. Una striscia negativa che alimenta dubbi e critiche sull’atteggiamento degli azzurri. Ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha analizzato così la prestazione del Napoli: “L’Arsenal è più forte, va bene. Io vorrei vedere giocare, tanto perdi uguale. C’è gente con tanta classe. Il gol è un coniglio dal cilindro di Odegaard, però vorrei vedere il Napoli giocare. Altrimenti è inutile fare valutazioni sul mercato. I primi dieci minuti del primo tempo il Napoli si è rintanato, ha fatto due tiri telefonati, non ha mai punto. Nel secondo tempo i primi dieci minuti sono stati imbarazzanti, il Napoli non è mai uscito”.

Pedullà: “Il Napoli mette perennemente il pullman e si difende”

Per Pedullà, dunque, il problema non riguarda soltanto la superiorità dell’avversario, ma soprattutto l’atteggiamento con cui il Napoli affronta le partite. Il giornalista torna anche sulla rimonta subita contro l’Inter e chiede un cambio di mentalità: “Preferisci perdere 3-1 giocando o dobbiamo vedere tutte le partite così? Anche a Genova il Napoli ha vinto ma sempre con la stessa formula. Dal mio punto di vista l’organico del Napoli è da 7-7,5, vogliamo giocare al posto di mettere solo il pullman? La mentalità di Allegri non cambia, c’è questo modo di interpretare le partite in cui il Napoli mette perennemente il pullman e si difende. Non parliamo di mercato. Io penso che con un modo più moderno di giocare il Napoli possa anche perdere ma una partita contro l’Inter avanti 2-0 non la perde mai”.