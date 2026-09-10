Napoli-Arsenal, Paganin: "Allegri è questo, ma ora devono arrivare i risultati"

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Massimo Paganin analizza il momento del Napoli dopo la sconfitta contro l’Arsenal e sottolinea le differenze rispetto alla prestazione contro l’Inter.

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, l’ex calciatore e commentatore televisivo Massimo Paganin ha analizzato la sconfitta del Napoli contro l’Arsenal, evidenziando una prestazione molto diversa rispetto a quella offerta contro l’Inter: “Arsenal e Real non sono dello stesso livello, il Real non ha lo stesso spessore, è inferiore agli inglesi. L'Inter ha affrontato a viso aperto però il Real, se l'è giocata ed è uscita a testa alta. Il Napoli ha sofferto molto la personalità e il gioco dell'Arsenal, ma 26 tiri verso la porta sono tanti. A Milano mi era piaciuto molto, sono state due facce diverse del Napoli”. Sul mercato e sulle difficoltà attuali della squadra, Paganin aggiunge: “Manca qualcosa, certo, ma lui si arrangia con quello che ha. Manca anche McTominay, che conta tanto in quella squadra facendo le due fasi. Detto questo credo che il Napoli non abbia giocato dal punto di vista tattico bene, ma la crescita non avviene mai in maniera lineare”.

Paganin: “Allegri è questo, ora devono arrivare i risultati”

L’ex calciatore sottolinea anche il calendario affrontato dagli azzurri e la necessità di trasformare il lavoro in risultati: “Sono arrivate subito poi partite molto delicate. Allegri è questo, ci sarà da aspettare un po', ha trovato partite complicate e questi sono stati i risultati. Ora però devono arrivare i risultati”. Paganin si è poi soffermato sull’Inter e sul lavoro di Cristian Chivu: “L'Inter con Bisseck al centro non mi ha convinto, non ha ancora la maturità per farlo, ma sono stati presi tutti giocatori funzionali e che hanno alzato il livello del gruppo. Chivu riesce a capire chi deve giocare, lo scorso anno lo ha fatto. Lui ora si appoggia a chi conosce e quelli nuovi piano piano li inserirà al meglio, perché sa come farlo. Ora ha l'imbarazzo della scelta, è un vantaggio avere una rosa di qualità”.