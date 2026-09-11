Borghi smentisce Allegri sulla solidità: “Arsenal ha creato un’enormità, 4xG! Succede raramente!”

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I numeri di Napoli-Arsenal raccontano una partita molto più sbilanciata di quanto suggerisca l’1-0 finale. Stefano Borghi analizza la prestazione.

L’1-0 finale non racconta fino in fondo quanto l’Arsenal abbia dominato la sfida del Maradona. È questa la lettura di Stefano Borghi, che in un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha analizzato la sconfitta del Napoli confrontandola con quella dell’Inter contro il Real Madrid. Il giornalista si è soffermato in particolare sulle parole di Massimiliano Allegri, rimasto soddisfatto della fase difensiva contro i Gunners: “Due sconfitte di Inter e Napoli ma in modo totalmente diverso. Arsenal che vince con un gran gol di Odegaard, ma mi ha sorpreso il fatto che Allegri ha detto: se avessimo difeso così con Como e Inter avremmo punti in più. Il valore dell’avversario è indiscutibile, le assenze importanti a centrocampo, ma l’impressione chiara è che il Napoli non si sia difeso così bene. L’impressione conta il giusto, ma servono i dati: il Napoli perde 1-0 ma l’Arsenal ha dominato con tante occasioni, ha fallito gol incredibili da Saka, Merino, Hincapiè, ma la prova difensiva del Napoli, nonostante un blocco bassissimo e l’idea di fare quello, non è stata di primo livello”.

Borghi sui dati di Napoli-Arsenal: “Oltre 4 xG”

A sostegno della sua analisi, Borghi richiama soprattutto i dati relativi agli Expected Goals, che fotografano il volume di occasioni prodotto dalle due squadre: “Per gli xG il Napoli ha fatto 0,2 xG e l’Arsenal oltre 4 xG e di più ne ha fatti solo il PSG, che ne ha dati 6 allo Slovan. Nella Champions scorsa, in 189 partite giocate fino alla fine, solo 5 squadre hanno creato più di 4 xG, quindi ha creato tanto e ha avuto occasioni enormi, quindi non è stato così ordinato difensivamente”.