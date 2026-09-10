3ª sconfitta consecutiva, Fedele preoccupato: “Il Napoli è crollato! Squadra logora…”

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Enrico Fedele analizza il momento negativo del Napoli dopo la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League.

Il Napoli non riesce a invertire la rotta e, nonostante la prestazione combattiva contro l’Arsenal, incassa la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Al Maradona decide la rete di Odegaard, ma per Enrico Fedele i problemi degli azzurri vanno oltre il risultato. L’ex direttore sportivo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, individua soprattutto una possibile flessione sul piano fisico: “Il Napoli è crollato. Lasciamo perdere la qualità tecnica, ho l’impressione e la paura che il Napoli sia in un momento di calo fisico. Il Como vola, il Genoa ha dominato per 70 minuti e l’Inter sotto 2-0 ha fatto 3 gol e ne poteva fare anche 4. Io vedo una squadra logora, bisogna essere preoccupati dopo tre sconfitte consecutive”.

Fedele: “Il Napoli è alla pari, se non un gradino sotto, a Milan e Juve”

Fedele guarda poi alla corsa per un posto in Champions League e ritiene che il Napoli, in questo momento, non abbia più un margine evidente rispetto ad alcune delle principali rivali: “Il Napoli è obbligato ad entrare in Champions e oggi come oggi è alla pari, se non un gradino sotto, a Milan e Juve. Siamo sicuramente inferiori a Inter, Como e Roma”. Una valutazione netta, arrivata dopo una striscia di tre sconfitte che ha acceso i riflettori sul momento degli azzurri e sulla necessità di ritrovare rapidamente condizione e risultati.