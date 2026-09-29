Del Genio: "Senza identità, il Napoli non avrà continuità. Col Frosinone..."

Paolo Del Genio analizza il momento del Napoli e individua nella mancanza di identità (e quindi di continuità) i principali limiti della squadra di Allegri

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha analizzato il momento del Napoli: "La parola chiave è l'identità. Sino ad ora ci sono stati sprazzi di bel gioco, c'è stata anche una partita che mi ha colpito molto che è quella col Bologna, mi è piaciuto il primo tempo e l'inizio della ripresa con l'Inter. Ci sono delle cose che mi sono piaciute, però sempre poca continuità. La continuità la trovi solo se c'è identità: puoi fare l'exploit della grande partita o del grande segmento di partita anche senza identità, ma non puoi avere continuità. Oggi ne abbiamo bisogno come il pane dell'identità vera: senza identità non c'è continuità, e quindi non c'è un ciclo di partite senza tanti punti.

Il Napoli contro il Bologna ha visto che non superavano la metà campo, ed ha rischiato di più. Questa però deve diventare una caratteristica che prescinde dall'atteggiamento eventuale dell'avversario, per esempio il Frosinone non sarà rinunciatario e verrà a giocarsela, e tu devi farli diventare rinunciatari. Nel senso che tu devi far vedere di essere più forte e non fargli fare quello che vogliono".