Del Genio: "Numeri PPDA inquietanti, se pressi alto segni di più, vinci e fai punti!"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 rispondendo a una domanda arrivata in diretta tv: "Ci sono numeri inquietanti come PPDA, se pressiamo più alto giochiamo anche più palloni nell'area e nella metà campo avversaria. Ecco, se intervieni qui, sicuramente molti dati migliorano e cresci e costruisci di più. Di conseguenza avresti anche più punti in classifica. Ma si può pressare in questo modo con qualsiasi modulo, non è una questione di modulo o di numeri.

Avere un sistema di gioco preferito ormai è anacronistico, dipende sempre tutto dall'organico. E non esiste un modulo vincente e uno perdente altrimenti tutti userebbero quello vincente. Ma dove i numeri entrano in scena? Noi abbiamo due veri interni di centrocampo che tra l'altro hanno un po' di problemini, infatti mancando tutti e due il 4-3-3 è improponibile. Conte arrivò a questo bivio e fece il 3-4-2-1".