Callegari: "Allegri un po' presuntuoso come alla Juve. Pensava di far meglio di altri"

Il giornalista Massimo Callegari ha parlato a Sportmediaset di Allegri e di questo suo avvio come allenatore del Napoli: "Responsabilità sull'aspetto tecnico e di carattere, ovvero l'essere aziendalista. Lui non solo ha accettato certe situazioni ma non è riuscito a imporne altre. Un po' anche per presunzione, come accaduto alla Juve, Allegri ha avuto l'autostima e la sensazione di poter incidere dove altri non lo hanno fatto, penso al rendimento di Lang e Lucca che già in passato avevano mostrato limiti anche caratteriali.

E ora ci sono di nuovo gli infortuni come con Conte. E poi sul gioco non parlo da un punto di vista estetico, ma parlo di ritmo e intensità. Con Conte c'era, con Allegri al momento no".