Del Genio: "Preferisco altri allenatori, ma se farà calcio offensivo mi piacerà anche Allegri"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato del tipo di gioco di Massimiliano Allegri e di quanto sia importante fare un calcio propositivo.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 4-4-2, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La qualità del gioco paga, basta guardare il Como che ha il differenziale maggiore tra le sue potenzialità e il risultato ottenuto, ossia la qualificazione in Champions League. Quindi complimenti al Como e a chi ha avuto il coraggio di prendere Fabregas.

Noi a Napoli non è che dobbiamo andare molto indietro nel tempo per trovare allenatori che hanno proposto un gioco di qualità. Pensiamo a Sarri e a Spalletti, con cui il Napoli ha fatto punteggi clamorosi, da 90 e 91 punti. Non c'è nessun divieto a giocare propositivi e offensivi, anzi giocando così è più facile arrivare al risultato.

A me piacciono gli allenatori che propongono un calcio offensivo, se Allegri farà un calcio offensivo mi piacerà anche Allegri. Alla luce di quanto fatto negli ultimi anni, io non avrei preso Allegri perché preferisco un altro tipo di calcio rispetto a quello che si è visto nel suo Milan, ma anche nelle sue esperienze precedenti. La mia posizione è chiara. Ora spero che Allegri faccia un calcio più offensivo".