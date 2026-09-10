Ghoulam: "Mi dà fastidio vedere De Bruyne correre a tutto campo, così perde qualità"

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Ghoulam promuove il Napoli ma critica l’utilizzo di De Bruyne e l’isolamento di Hojlund.

Il Napoli resiste a lungo contro l’Arsenal, ma alla fine deve arrendersi al gol di Odegaard che decide la sfida del Maradona. Dagli studi di Sky Sport, l’ex esterno azzurro Faouzi Ghoulam ha analizzato la sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando la differenza di livello e di obiettivi tra le due formazioni, ma promuovendo comunque la prova degli azzurri.

Ghoulam su De Bruyne e Hojlund: "Non si è vista la loro qualità".

"Per il Napoli una partita un po' complicata, ma la squadra di Allegri ha fatto bene considerando i giocatori che mancavano. Le due squadre che arrivavano da partite diverse: il Napoli arrivava dal ko nel finale con l'Inter, l'Arsenal dalla vittoria con il Chelsea. Poi ci sono gli obiettivi che sono diversi: il Napoli punta ai playoff o agli ottavi, l'Arsenal a vincere la Champions. Ci sono i livelli nel calcio, si è visto che una è più forte dell'altra. Ma il Napoli mi è piaciuto, avevo paura che subisse tantissimo e non è stato così.

Mi dà fastidio vedere De Bruyne correre a tutto campo, così perde qualità. Poi Hojlund da solo lì davanti uno contro due o contro tre. Sono giocatori con qualità importanti ma non si è vista la loro qualità".