Arsenal, Odegaard: "Giocato un calcio splendido, avremmo dovuto segnare molto di più"

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Odegaard esalta la prestazione dell’Arsenal e racconta il gol decisivo contro il Napoli.

Martin Odegaard, centrocampista dell’Arsenal e migliore in campo nella sfida contro il Napoli, ha commentato ai microfoni di TNT Sports il successo per 1-0 conquistato dai Gunners al Maradona. Il capitano dell’Arsenal, autore del gol decisivo, ha evidenziato soprattutto le numerose occasioni costruite dalla sua squadra e la capacità di mantenere la giusta mentalità durante tutta la partita.

Odegaard racconta il gol decisivo contro il Napoli

"Abbiamo giocato un calcio splendido e avremmo dovuto segnare molti più gol, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo disputato un'ottima gara, creando tantissime occasioni. È mancato solo quel qualcosa in più nella fase conclusiva, ma abbiamo continuato a giocare con la mentalità giusta. Sul gol decisivo, non ho nemmeno visto la palla entrare in rete. È stato un bel gol. Non ho nemmeno visto la palla entrare. È stato un bel gol. Contro un blocco basso, a un certo punto aveva senso tirare da fuori area: è andata bene e ci siamo riusciti."