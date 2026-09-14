Giaccherini promuove Lang: "Entrato col piglio giusto! Buona risposta dopo l'esclusione"

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Emanuele Giaccherini elogia il Napoli dopo la vittoria sul Bologna e sottolinea le scelte di Allegri e l’impatto positivo di Favasuli e Lang.

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Bologna. L’opinionista ha sottolineato il dominio degli azzurri nella ripresa, elogiando la lettura della partita di Massimiliano Allegri e l’impatto dei subentrati. Di seguito le sue parole:

"Una prova forte. Il Napoli ha rischiato pochissimo, a parte il gol annullato a Theate. Il Napoli ha dominato il gioco, ma nel primo tempo ha creato poco, soprattutto sugli esterni. Poi Allegri l’ha letta benissimo, ha azzeccato i cambi che hanno fatto la differenza. Nel secondo tempo ha giocato nella metà campo e ha meritato ampiamente la vittoria. Dopo i primi 15’, il Bologna non è più uscito, il Napoli l’ha tenuto lì. Oltre a Favasuli, anche Lang è entrato bene, con quel piglio giusto: una risposta di un giocatore che tre giorni fa era stato escluso in Champions. Favasuli ha avuto la lucidità di mettere la palla dentro, poi Lobotka è entrato in area con cattiveria. Si è visto un Napoli famelico che voleva portare a casa la vittoria".