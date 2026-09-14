Martorelli: "Si è rivisto il Napoli! Vittoria meritata col Bologna"

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Giocondo Martorelli commenta la giornata di Serie A ed elogia il Napoli per la vittoria meritata ottenuta contro il Bologna

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha commentato i principali temi della giornata di Serie A. Nel corso dell’intervista si è soffermato sulle vittorie di Sassuolo, Napoli e Fiorentina, analizzando anche le difficoltà attraversate da Juventus e Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Sassuolo batte la Juventus:

"Aquilani merita i complimenti, fa giocare molto bene le sue squadre ed è stato premiato anche grazie ad un atteggiamento tattico suicida da parte della Juventus che ha palesato enormi lacune. Si parla sempre troppo poco di Matic: è un giocatore fondamentale, non ha perso una palla, sa sempre dove mettersi e fa entrambe le fasi alla grande aiutando sempre il Sassuolo".

Che giornata di Serie A è stata fin adesso?

"Si è rivisto il Napoli che ha vinto meritatamente. Il Bologna al momento è organo di Orsolini e i nuovi non si sono ancora inseriti. La Fiorentina ha ottenuto una vittoria importantissima, Vanoli ha saputo ricaricare un ambiente in difficoltà".

Cosa ha sbagliato Fabio Grosso?

"Da quello che si evince dalle dichiarazioni di Paratici forse si è accordo che non era la squadra dei suoi sogni".