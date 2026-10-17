Giovane a DAZN: “Martedì non è andata bene, ma non c'è tempo per lamentarsi!”
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Giovane presenta Venezia-Napoli ai microfoni di DAZN: la reazione dopo la Champions e le difficoltà della trasferta al Penzo.
Nel pre-partita di Venezia-Napoli, l'attaccante azzurro Giovane è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Sappiamo che oggi è una partita difficile e che martedì non è andata molto bene. Ma nel calcio non c'è tempo per lamentarsi. Oggi è una buona occasione per fare una bella prestazione e uscire con i tre punti. Speriamo bene”.
Sulle difficoltà della sfida: “So bene com'è questa situazione, perché la stagione scorsa ho giocato in una squadra che lottava per la salvezza. Il Venezia ha dimostrato di essere una buona squadra. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma siamo qui per fare il nostro lavoro. Speriamo di fare una buona prestazione e conquistare i tre punti”
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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