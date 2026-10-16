Venezia-Napoli, Sabatini: "Scommessa pazza su Lucca!”, Schira: “Se non segna contro l'ultima...”

Sandro Sabatini pronostica un gol di Lucca in Venezia-Napoli. Nicolò Schira commenta la possibile titolarità dell'attaccante azzurro.

La settima giornata di Serie A si apre questa sera con Frosinone-Sassuolo, mentre sabato i riflettori saranno puntati soprattutto su Venezia-Napoli e Bologna-Inter. Nel corso dell'ultima puntata di "Scontro diretto", podcast giornaliero in onda su YouTube, il giornalista Sandro Sabatini si è cimentato nei pronostici delle partite in programma fino a lunedì 19 ottobre, lanciando una previsione a sorpresa su Lorenzo Lucca, possibile titolare nell'attacco del Napoli di Massimiliano Allegri.

Venezia-Napoli, Sabatini scommette sul gol di Lucca. La replica di Nicolò Schira

Sabatini ha previsto un pareggio nella sfida tra Frosinone e Sassuolo, per poi sbilanciarsi sulla trasferta degli azzurri al Penzo: “Frosinone-Sassuolo dico che finisce in pareggio, Venezia-Napoli attenzione che ci sarà il gol di Lucca. Questa è la scommessa pazza”. Una previsione che ha provocato l'immediato intervento dell'esperto di mercato Nicolò Schira, il quale ha sottolineato l'importanza dell'occasione per il centravanti del Napoli, soprattutto considerando la posizione in classifica degli avversari: “Dovrebbe giocare titolare. Se non segna contro il Venezia ultimo in classifica...”.