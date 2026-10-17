Venezia-Napoli, Zazzaroni pronostica la vittoria azzurra. Caressa più prudente

Zazzaroni e Caressa svelano i pronostici della settima giornata di Serie A: Napoli favorito a Venezia, divergenze su Milan-Atalanta.

La settima giornata di Serie A propone diverse sfide importanti per la classifica, dalla corsa alle prime posizioni alla lotta per la salvezza. Tra le partite più attese figurano Venezia-Napoli, Bologna-Inter, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio. Nel corso dell'ultima puntata di "Deejay Football Club", trasmissione in onda su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno condiviso i propri pronostici sul turno di campionato, mostrando entrambi fiducia nelle possibilità del Napoli di ottenere un risultato positivo sul campo del Venezia, seppur con previsioni differenti.

Venezia-Napoli, Zazzaroni punta sugli azzurri. Caressa sceglie la doppia chance: tutti i pronostici

Ivan Zazzaroni ha indicato il Napoli di Massimiliano Allegri come favorito nella trasferta del Penzo, pronosticando il segno 2. Il direttore del Corriere dello Sport ha previsto anche il pareggio tra Bologna e Inter e la vittoria dell'Atalanta sul campo del Milan. Queste le sue previsioni: “Venezia-Napoli 2, Bologna-Inter X, Roma-Genoa 1, Udinese-Lecce 1, Fiorentina-Como X, Milan-Atalanta 2, Juventus-Lazio 1X, Monza-Cagliari 2, Parma-Torino X”. Più prudente, invece, Fabio Caressa, che per Venezia-Napoli ha scelto la doppia chance X2, contemplando dunque sia il pareggio sia il successo degli azzurri. Il giornalista si è trovato d'accordo con Zazzaroni sui pronostici di Bologna-Inter, Roma-Genoa, Udinese-Lecce e Parma-Torino, mentre ha espresso valutazioni differenti sulle altre sfide, compresa Fiorentina-Como. Queste le sue previsioni: “Venezia-Napoli X2, Bologna-Inter X, Roma-Genoa 1, Udinese-Lecce 1, Fiorentina-Como 1, ho visto la squadra di Fabregas un po' leziosa, Milan-Atalanta X, Juventus-Lazio 1, Monza-Cagliari 1, Parma-Torino X”.