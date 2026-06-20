Gravina: “Multiproprietà? Il Napoli minacciò di farci causa! ADL dovrà vendere il Bari entro il 2028”

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Gabriele Gravina interviene sul tema delle multiproprietà e conferma la scadenza che obbligherà Aurelio De Laurentiis a cedere il Bari.

Gabriele Gravina, ormai ex presidente della FIGC, è intervenuto in una lunga intervista concessa al Quotidiano Nazionale, affrontando diversi temi legati al calcio italiano ed europeo. Tra questi, uno dei più delicati riguarda il nodo delle multiproprietà, un argomento che continua a sollevare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto in relazione ai casi più noti del panorama italiano.

Il chiarimento di Gravina sulle multiproprietà

Alla domanda sulle proprietà incrociate di club come quelle riconducibili ad Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, Gravina ha spiegato il quadro normativo attuale e le prospettive future: “In Europa si sta valutando di consentirla con una percentuale riconosciuta che non deve superare il 30 per cento. In Italia la norma che l’aveva tolta è stata introdotta da me: poi il Napoli ha minacciato di farci causa e si è arrivati a una transazione, con la chiusura fissata al 2028. Quindi De Laurentiis dovrà vendere il Bari perché non si potrà essere proprietari di due club professionistici”.