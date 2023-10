Grosso dopo il vergognoso assalto di Marsiglia: "Poteva accadere una tragedia, lo è stata per lo sport"

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram l'allenatore del Lione Fabio Grosso ha voluto commentare il proprio ferimento di domenica sera.

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram l'allenatore del Lione Fabio Grosso ha voluto commentare il proprio ferimento di domenica sera, avvenuta per il lancio di oggetti di cui è stato vittima il pullman che trasportava lui e la sua squadra allo stadio Velodrome di Marsiglia: "Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il NOSTRO futuro. GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO SUPPORTO E LA VOSTRA VICINANZA. Allez l’OL ❤️… TOUJOURS!", ha scritto l'ex tecnico del Frosinone e campione del Mondo del 2006.