Dazn, Behrami: "Osimhen e Kvara meglio che cambino aria, gli hanno distrutto tutto..."

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valon Behrami, ex calciatore e opinionista, ha parlato della situazione del Napoli ai microfoni di Dazn durante Tutti Bravi dal Divano: "Se tu perdi Kim, poi Zielinski lo tieni fuori... Sono tutte situazioni che non fanno bene a un gruppo. Anche perché si parla di giocatori che sono la spina dorsale del gruppo.

Anche giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia è meglio che cambino aria. Hanno fatto qualcosa di storico, poi si sono visti distruggere il gioco perfetto andando via allenatore e direttore. De Laurentiis? Il presidente mette attenzione su cose che alla squadra non fanno bene, come la situazione dell'intervista di Politano. De Laurentiis non sta aiutando per niente".