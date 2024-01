Dazn, Borghi: “Napoli 2° per rosa in Italia, a differenza di quanto dice la classifica”

Stefano Borghi, commentatore di DAZN, ha confrontato le forze di quelle che secondo lui sono le migliori rose di questa Serie A

Stefano Borghi, commentatore di DAZN, ha confrontato le forze di quelle che secondo lui sono le migliori rose di questa Serie A: "L'Inter è sicuramente la più forte, Inzaghi ha a disposizione un gruppo di qualità e una panchina profonda. Dietro la capolista c'è poi il Napoli, a differenza di quanto dice la classifica, i giocatori ci sono e sono forti. Insieme ai campioni in carica non si può non nominare la Juventus, che potenzialmente è la più vicina ai nerazzurri".