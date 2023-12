Sky, De Grandis: "Ora nel Napoli non funziona niente, scollamento da parte dei titolari”

"Ci sono giocatori, che rispetto all’anno scorso, sono sottoutilizzati come Simeone, che in una partita da vincere col Monza entra a 6’ dalla fine".

Stefano de Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "In questo momento nel Napoli non funziona niente. All’inizio avevamo detto che cambiando allenatore perdevi degli automatismi, ma adesso Kvara non salta più l’uomo, Osimhen è già andato via.

Ci sono giocatori, che rispetto all’anno scorso, sono sottoutilizzati come Simeone, che in una partita da vincere col Monza entra a 6’ dalla fine. Mi sembra che ci sia una sorta di disistima nei confronti di un giocatore, che ad esempio l’anno scorso è stato messo da Spalletti contro la Roma a partita in corso al posto di Osimhen ed ha fatto gol. Elmas era un altro che giocava poco ed è andato via. C’è stato una sorta di scollamento da parte dei titolari dell’anno scorso".