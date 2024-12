Improta sicuro: "Scudetto? Lo vince il Napoli! Ne vedremo delle belle fino alla fine"

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex azzurro, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta facendo passi in avanti da parte dell’estetica del gioco. In quel di Torino il Napoli ha fatto intravedere anche questo aspetto, giocar bene ti fa rendere di più. Ne vedremo delle belle fino a fine stagione, io ho un pronostico, ma non lo pronuncio. Una sconfitta che non t’aspetti può lasciare degli strascichi non indifferenti.

Scudetto? Lo vincerà il Napoli e lo dico perchè a Napoli spesso ci nascondiamo dietro un dito e per scaramanzia non vogliamo dirlo”.