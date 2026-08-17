Inter più forte del Napoli? Bruscolotti: "Noi dietro tranquilli. Il campo dirà la verità"
Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare i temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni.
Il Napoli ha le carte per lottare per lo scudetto?
"Ho sempre predicato di stare tranquilli e di lasciar lavorare. La cosa migliore è questa. Stiamo vedendo una squadra che ha dei margini di miglioramento, qualche pedina la sta cercando la società per completare dei reparti. Però la rosa del Napoli merita rispetto. Se l'Inter è più forte, noi stiamo dietro tranquilli, poi il campionato dirà la verità".
Su Rafa Marin:
"Viene da un grande campionato e c'è l'entusiasmo del ragazzo che vuole tornare e far bene al Napoli. Questi sono i ragazzi che servono al Napoli, gente vogliosa che ama il Napoli. Questa è la situazione migliore. Io non disdegno la vecchia scuola, noi in Italia siamo stati maestri della fase difensiva. Avere uno, due difensori che sappiano fare l'uno e l'altro è la cosa migliore".
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