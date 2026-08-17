Calciomercato Serie A, Garzya non ha dubbi: "Due club hanno fatto meglio di tutti"

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Serie A, il calciomercato entra nella fase finale: quali squadre stanno operando meglio? Il commento di Luigi Garzya, allenatore

Luigi Garzya, ex calciatore ed oggi allenatore, ai microfoni di RadioFirenzeViola ha parlato del calciomercato in Serie A. Di seguito un estratto: "Come negli ultimi anni per la Roma è diventato un mercato povero e i colpi li faranno solo alla fine. È stato anomalo semmai il mercato della Fiorentina che insieme al Como è quella che ha operato meglio. La Roma però anche per la Champions avrà bisogno di una rosa di un certo livello perché credo che non voglia essere di passaggio in Europa perciò sono fiducioso che i giocatori arriveranno altrimenti la rosa non è sufficiente ora".

Sarà una stagione più confusa paradossalmente?

"Il Como farà bene perché ha dimostrato di essere tra le forze dello scorso campionato grazie ad organizzazione ma anche forza economico. lo mi auguro che il campionato torni ad essere uno dei più belli ma ci vuole tempo".