Marolda: "Scudetto Conte lo stiamo pagando! Acquisti strapagati e idee stravaganti..."

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Calciomercato Napoli, le difficoltà nell'analisi del giornalista Ciccio Marolda

Napoli ancora a rilenco sul mercato, a causa anche dei tanti giocatori in organico e tanti esuberi difficilmente piazzabili in questa fase. Ne ha parlato anche il giornalista Ciccio Marolda a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli quest'anno sta pagando gli errori delle ultime due estati, ovvero costi enormi per giocatori che hanno prodotto poco. Certo, ha vinto Scudetto e Supercoppa, ma li paga a prezzo salatissimo, sia economicamente che numericamente per riportare la rosa a numeri decenti. Capisco le difficoltà nel fare il calciomercato, ma sono difficoltà note da un anno.

Calciomercato, la situazione preoccupa in difesa

"Tifosi pessimisti? Il Napoli parte da una buona base, è forte, ma ha bisogno di essere completato. Il vice-Di Lorenzo un giovanotto, speriamo bene, al centro della difesa c'è un buco enorme, per me solo Rrahmani, poi altri infortuni, Beukema e Marianucci, ma inizia il campionato e c'è un buco a meno di varianti e soluzioni d'emergenza. Non puoi iniziare campionato e Champions con una difesa non rodata, senza sicurezza a tutta la squadra, andava colmata già da tempo. Penso a Gila, pure degli svincolati come Stones che ha preso l'Inter. Milinkovic? Al di là del costo, è stata davvero un'idea stravagente, ha fatto male sia a lui che a Meret, non bene a Napoli. Serve un titolare ed una riserva affidabile, l'alternanza fa male a loro ed alla squadra. Idea stravagante di Conte".