Auriemma: "Danni dell'anno scorso non risolvibili! 136mln di stipendi, altro che Gabriel Jesus!"

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Calciomercato Napoli, l'analisi di Raffaele Auriemma

Il Napoli deve fare i conti con i ritardi sul mercato in uscita e di conseguenza anche le entrate faticano a sbloccarsi. Ne ha parlato il giornalista Raffaele Auriemma nel corso di Stile Tv con un occhio anche alla lista Serie A: "Mazzocchi fuori lista? E' un ragionamento corretto. Se prendi Favasuli come vice-Di Lorenzo, è un Under e quindi liberi un posto per il difensore centrale Badiashile ed allora Mazzocchi è un epurato per dirla in maniera cruda. Ma ci sono 7 fuori lista che il Napoli non ha ancora piazzato ma li tiene a stipendio.

Auriemma sulle difficoltà dovute allo scorso mercato

"L'anno scorso somno stati fatti danni difficilmente risolvibili, il Napoli oggi nonostante abbia ceduto diversi giocatori ma comunque è a quota 136mln di euro di stipendi bonus inclusi. Il Napoli è sotto osservazione dell'Uefa e della Serie A perché ha già sforato a gennaio con l'indici del costo del lavoro allargato, tant'è che ha avuto il mercato a saldo zero, ma ora se non ti togli ingaggi onerosi fatichi a prenderle altri. Badiashile dovrebbe guadagnare 2,5mln di euro netti, ma il monte ingaggi va tagliato perché l'indice è 0,7 cioè incassi 1 euro e puoi spenderne solo 0,70 centesimi per il costo del lavoro. Inutile parlare di Gabriel Jesus o Martinelli, sono caz****!".