Griglia Serie A? Iezzo: "Ecco dove piazzo il Napoli e quali sono le vere rivali"

vedi letture

Ultimissime Napoli, l'opinione dell'ex portiere Gennaro Iezzo sui temi più caldi in casa Napoli

Il Napoli come si posiziona ai nastri di partenza del campionato di Serie A? Ne ha parlato l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo a Kiss Kiss Napoli: "Griglia Scudetto? Inter e Napoli sono sicuramente quelle più attrezzate per giocarsela. La Juve ha fatto acquisti importanti e si inseisce nella coppia, ma ci metto anche una quarta come la Roma, può essere un'altra squadra che dà fastidio dopo l'annata importante dell'anno scorso con Gasperini. Una volta che le sue squadre iniziano ad entrare in quella mentalità poi fanno sempre bene e ci metto anche la Roma. Un poco sotto, ma ci sarà.

Genoa-Napoli? Per noi che eravamo a Marassi quel giorno della promozione vengono in mente tante belle immagini. Spero che il Napoli inizi bene, subito con grande mentalità, non sarà una gara facile perché sono le prime, devono conoscersi, ritrovare confidenza per far bene. Formazione? Si va verso la formazione provata nelle amichevole, ma vorrei vedere in campo De Bruyne, tutti parlavano di un Allegri difensivista ma non è così. Se giochi con Di Lorenzo, Spinazzola, con Politano e Alisson insieme... significa che vuoi fare un calcio propositivo e sono contento di questo. Ringraziamo Conte, Scudetto e secondo posto, ma dal punto di vista del gioco non è che ci siamo divertiti. Io sono del parere che il calcio è uno spettacolo e bisogna portare uno spettacolo guardabile oltre che i risultati. Non è che se speculi vinci o se giochi bene perdi, attraverso il gioco ottieni anche i risultati. Ci sono i giocatori per farlo, puoi far divertire e fare risultati. Lucca? Se vuoi fare grandi cose allora vai su un altro attaccante, abituato a vincere, che ha confidenza col gol, mi dispiace ma non è un discorso tecnico, ad Udine ha dimostrato che vede la porta, anche in queste amichevoli, ma deve rendersi conto che serve una certa mentalità nelle grandi squadre".