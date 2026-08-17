Perché ADL ha scelto Allegri? Di Napoli: "Metodo Conte duro, ora vanno agevolati..."

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Arturo Di Napoli è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com. L'ex attaccante con più di duecento gettoni in Serie A si è soffermato sull'avvicinamento delle varie squadre al campionato di Serie A.

Per lo scudetto chi vedi più idoneo al momento?

"In prima fascia ad oggi l'unica che puo dare fastidio all'Inter è il Napoli. Confido un po' nella Juventus, mentre il Milan non lo vedo bene. Ai rossoneri del resto è arrivato un tecnico che parla bene, ma che deve confermare tutto sul campo. Le difficoltà rimangono".

L'Inter quindi rimane la più forte.

"L'Inter come ho detto rimane la più forte perché ha dei giocatori di livello con un passo diverso rispetto a tutte le atre squadre. Trovastemi del resto una rosa che ha i valori del centrocampo e dell'attacco nerazzurro. Hanno decisamente qualcosa in più".

A Napoli quindi trovi giusta la scelta di Allegri?

"Conte ha un modo di lavorare che richiede molte energie, mentre la gestione di Allegri può agevolare soprattutto figure come De Bruyne. Io credo che De Laurentiis si sia reso conto che questi ragazzi possano avere bisogno un trattamento un po' diverso rispetto alle ultime due stagioni". In allegato il podcast completo