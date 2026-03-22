Inter, Kolarov: "Siamo in ripresa, allenati benissimo! Per noi è una grande occasione"
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Prima del posticipo della 30ª giornata di Serie A contro la Fiorentina, il vice allenatore dell'Inter Aleksandar Kolarov, che sarà in panchina al posto dello squalificato Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono abbastanza tranquillo, sono fiducioso vedendo la squadra in settimana e mi trasmettono serenità. La squadra sta benissimo, vogliamo e cerchiamo di fare una grande partita stasera. La squadra è in ripresa, si è allenata benissimo in settimana e cercheremo di fare un'ottima gara".
Cosa vi piacerebbe vedere in questa partita?
"Nelle ultime due partite non siamo stati brillantissimi, ci siamo allenati e vogliamo fare una partita aggressiva e stasera è una grande occasione per rifare bene come abbiamo fatto tutto l'anno".
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