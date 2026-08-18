Canovi: "Allegri grande allenatore, ma non è più adeguato al calcio moderno”

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Canovi vede l'Inter favorita e critica il Napoli: dubbi soprattutto su Massimiliano Allegri.

L'avvocato e procuratore Dario Canovi, intervenuto ai microfoni di 'Maracanà' sulle frequenze della radio di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato le gerarchie in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie A. Per Canovi la favorita principale resta l'Inter, mentre la Roma potrebbe rappresentare una delle avversarie più pericolose grazie soprattutto alla presenza di Gasperini: "Vedo l'Inter davanti a tutti, mentre non credo che il Napoli sia meglio delle altre. La Roma ad esempio, ha un fattore in più, ossia Gasperini, uno dei migliori allenatori d'Europa. La differenza la può fare lui, anche perché al momento la rosa, tranne qualche inserimento, è già abituata ai suoi metodi. La vedo attrezzata per poter essere la seconda della classe".

Che cosa non ti convince invece del Napoli?

"Allegri è stato un grande allenatore, ma non è più adeguato ai tempi di gioco del calcio moderno, nonostante in Italia si vada più piano che all'estero".

Il Milan finora ha speso 155 milioni per tre giocatori, mentre la Juventus ne ha presi di più con 160 milioni. Quale delle due ha condotto il miglior mercato in entrata?

"La Juventus non ha colmato i suoi vuoti. Innanzitutto serviva un centravanti di livello, ma non so quanto la situazione sia migliorata. Rimane poi il problema a centrocampo, dove mancano dei giocatori che rispondano alle caratteristiche volute dal gioco di Spalletti. È impossibile non vedere questi problemi e ritengo che il reparto mediano di certo sia inferiore rispetto a quello del Milan o delle altre".

Icardi lo prenderesti alla Lazio?

"Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero. Ha smesso di giocare cinque anni fa, a questo punto molto meglio Pinamonti. Non sarà un fenomeno, ma quantomeno ha voglia di giocare. Icardi cosa verrebbe a dimostrare?".