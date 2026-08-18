Favasuli, l’ex allenatore: “Diverso da Politano e Di Lorenzo. Mi ricorda Gattuso in un aspetto”

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Roberto Breda, ex allenatore alla Ternana di Costantino Favasuli, ne ha esaltato qualità umane, personalità e duttilità tattica.

Costantino Favasuli è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli, si attende soltanto l’annuncio ufficiale del club azzurro. A parlare di lui è stato Roberto Breda, suo ex allenatore alla Ternana, intervenuto ai microfoni di Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”. Il tecnico ha ricordato con entusiasmo l’esperienza vissuta con Favasuli, sottolineandone soprattutto personalità, intensità e qualità umane: “Ho bellissimi ricordi di Favasuli, dal punto di vista umano e sportivo. Veniva dalla Fiorentina e l’atteggiamento mi ha subito impressionato. Aveva voglia di mettersi in discussione ed era molto forte e anche sul campo aveva una personalità incredibile. Mi ha stupito subito per le caratteristiche di intensità, importanti. Ha una struttura familiare importante alle spalle, mi ricorda Gattuso dal punto di vista umano. Personalità, cultura e storia di famiglia che danno sostanza alla persona. Certo, ha caratteristiche fisiche diverse, ma Favasuli è uno che sa cosa vuole e come ottenerlo, come Gattuso. È più solare, ha sempre il sorriso pronto, Gattuso è più Ringhio”.

Breda: “Favasuli non è come Politano, fa benissimo entrambe le fasi”

Breda ha poi parlato anche dell’approccio di Massimiliano Allegri, sottolineando il valore del lavoro svolto dal tecnico dopo l’esperienza di Antonio Conte: “Allegri i suoi anni migliori li ha fatti dopo Conte. Quando subentra a Conte, eredita una struttura tecnica importante e la esalta. Allegri allena sempre con l’idea di cambiare le cose ed è uno che entra nello spogliatoio in una certa maniera. Conte mi piace tantissimo, è un valore aggiunto, ma Allegri ha fatto la storia alla Juventus dopo lo stallo di Conte. Arriva dopo un anno particolare al Milan”. Infine, l’ex allenatore della Ternana ha analizzato le caratteristiche tattiche del nuovo acquisto azzurro: “Favasuli non è come Politano. Ha dinamismo, fa benissimo entrambe le fasi ed è diverso anche da Di Lorenzo. È un tutto campo, ha spesso fatto il quarto o il quinto di centrocampo, ma può fare anche il terzino. È dinamico, non si fa superare nell’uno contro uno. A cinque so cosa mi dà, so che per lui non è un problema giocare a destra o sinistra. E, quando subentra, ha una capacità di incidere che è fantastica”.