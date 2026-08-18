Folgore Caratese, sindaco replica a Criscitiello: “Il Comune non chiude per ferie"

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Il sindaco Veggian risponde a Criscitiello sul caso stadio e respinge le accuse della Folgore.

Dopo la dura conferenza stampa del presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello, arriva la replica del sindaco di Carate Brianza Luca Veggian sulla vicenda dello stadio e sul rischio che la squadra non possa disputare in casa la prima giornata di Serie C contro la Dolomiti Bellunesi. Il primo cittadino respinge in particolare la ricostruzione relativa agli uffici comunali chiusi per ferie e attribuisce i ritardi alla documentazione presentata dalla società: "In merito alle dichiarazioni rese oggi dal presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello, ritengo doveroso ristabilire la verità dei fatti. Il Comune di Carate Brianza non chiude mai per ferie. Gli uffici restano sempre operativi, anche nel mese di agosto: durante il periodo estivo sono previste normali sostituzioni tra responsabili e amministratori, come avviene in qualsiasi ente pubblico ben funzionante. Presumo anche che Criscitiello lo sappia bene: se fossimo “chiusi per ferie”, come avremmo potuto procedere con l'istruttoria e mandare numerose PEC di integrazione, dato che la loro proposta era carente? - si legge nella nota - Sui tempi, i fatti parlano chiaro. Da oltre un anno il Comune sollecita la Folgore Caratese a produrre gli elaborati tecnici propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo. Non doveva essere portato avanti a fine campionato, come a lui più volte suggerito. Invece solo a fine luglio la società ha presentato un progetto lacunoso, privo della documentazione richiesta dalla legge. I nostri responsabili sono intervenuti prontamente, chiedendo più volte le integrazioni mancanti."

Veggian: “Sapevano che non sarebbe stato possibile iniziare il campionato a Carate”

Il sindaco ha quindi ricostruito le tempistiche dell'iter, sostenendo che la Folgore fosse consapevole dell'impossibilità di completare tutti i passaggi necessari prima dell'inizio del campionato. "Il presidente e i suoi collaboratori conoscono perfettamente l'iter e le tempistiche previste dalla normativa italiana. Sapevano quindi, presentando un progetto il 29 luglio, che non sarebbe stato possibile iniziare il campionato a Carate: bastano i tempi tecnici legati all'istruttoria, all'approvazione in giunta, all'esecuzione delle opere, alla maturazione del calcestruzzo (21-28 giorni), ai collaudi e alle certificazioni degli impianti, fino alla convocazione della commissione comunale di vigilanza. Solo considerando questi elementi si comprende che la conferenza stampa di oggi non regge." Veggian ha poi concluso ribadendo la vicinanza alla squadra ma criticando i toni utilizzati da Criscitiello: "Continuo a reputarmi primo tifoso e a complimentarmi con il presidente e la Folgore Caratese per quanto realizzato e per la storica promozione in Serie C. Ma trovo sgradevole, per non dire stucchevole, sentire ripetutamente il nostro paese sminuito e insultato da chi, di fatto, lo ha accolto. Oltre ad avere un’amministrazione comunale che lo ha accompagnato collaborando in ogni passo. A volte è meglio tacere e assumersi le proprie responsabilità."