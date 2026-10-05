Italia, Mancini esalta Vergara: "Ha qualità per essere la nostra ala destra per anni"

Roberto Mancini presenta la sfida contro la Turchia e dedica parole importanti a Vergara. Il ct punta sui giovani per costruire il futuro della Nazionale.

A poche ore dalla sfida contro la Turchia, Roberto Mancini ha fatto il punto sulla Nazionale ai microfoni di Rai Sport, partendo dal calendario e dalle quattro partite concentrate in undici giorni: "A me sembra faticoso, specie per i calciatori. Si può fare meglio. Dai club non ho ricevuto richieste, ci regoliamo come credo sia giusto, avendo rispetto per i calciatori". Il ct mette poi in guardia gli azzurri: "Non sottovalutarla, affrontiamo una squadra forte, in difficoltà, senza alcuni calciatori forti, ma con altri che vogliono mettersi in mostra". E sulla pressione che accompagna il gruppo aggiunge: "Il loro compito è giocare e divertirsi, devono stare tranquilli".

Mancini punta su Vergara: "Ha qualità, deve crescere"

Spazio soprattutto ai giovani e ad Antonio Vergara, pronto a partire titolare: "Vergara deve crescere, ma ha qualità. Ci vuole tempo, gioca nel Napoli e sta facendo esperienza, spero possa essere la nostra ala destra per i prossimi anni. Dalla Campania e da Napoli arrivano spesso calciatori bravi, i ragazzi devono ricominciare a giocare per strada, da bambini, questa è un po’ la chiave. E la cosa migliore da fare". Mancini parla anche di Inacio: "Lui è fidelizzato coi nostri colori, si deve formare fisicamente, ci vorrà più tempo, ma dipenderà pure da lui: il fatto che giochi con continuità nel suo club può aiutarlo". Sui giovani che scelgono l'estero, infine: "Se qui non trovano spazio, fanno bene e per noi è un vantaggio".