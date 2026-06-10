Jeda racconta l'Allegri di Cagliari "Odiava vederci giocare male, non è un difensivista"

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Jeda ha condiviso con Allegri l'esperienza al Cagliari e racconta così le caratteristiche del prossimo allenatore del Napoli.

L’ex attaccante tra le altre del Cagliari, Jeda, è stato intervistato da Calcioinpillole per commentare l'approdo del suo ex allenatore Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Quando si parla di Allegri e del suo presunto calcio difensivista, io non sono d’accordo. Una delle cose che ricordo meglio di lui, quando lo ho avuto al Cagliari per due anni, è che odiava vedere la squadra giocare male a calcio" Jeda ha poi proseguito così: "Io non condivido questa lettura (quella sul non calcio allegriano, ndr), perché l’ho vissuto direttamente e so cosa rappresenta come allenatore. Se ha vinto così tanto nella sua carriera, non è un caso: ha dimostrato di avere qualità importanti. Per quanto riguarda il Napoli, credo che la sua eventuale scelta sarebbe giusta".

Infine, una battuta proprio in ottica post Conte: "Dopo Conte, la squadra ha bisogno non solo di competenze tecniche e tattiche, ma anche di una figura con grande carisma, capace di gestire uno spogliatoio importante, pieno di pressione e abituato a lottare per obiettivi alti. E secondo me Allegri possiede tutte queste caratteristiche".