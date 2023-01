Juve, Allegri punge l’avv. Grassani a Dazn: “Complimenti per la cravatta azzurra!”

"Non lo so. Io credo che a 71 anni arrivi in Champions League, però è difficile".

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus, nel suo intervento post-partita a Dazn ha fatto un accenno alle vicende extra-campo che riguardano la sua squadra: " Non sono cose che mi riguardano. Dove ha imparato a sdrammatizzare? Sono di Livorno, nella nostra ironia c'è del divertimento. Diciamo che sono stato fortunato a nascere a Livorno, quando facciamo ironia diciamo anche delle verità e c'è chi non le capisce. Solo noi potevamo inventare la roba dei Modigliani falsi e prendere in giro tutto il mondo… Ho sentito l’avvocato Grassani che è molto bravo e volevo fargli i complimenti per la cravatta meravigliosa di un celeste veramente stupendo ", ha detto dopo aver ironizzato sulla cravatta dell'avvocato Grassani presente in studio, legale che spesso presta i suoi servizi al Napoli.

Non bisogna farsi condizionare, psicologicamente vedersi al 10° posto da un giorno all'altro è come se ti togliessero quanto hai fatto. I ragazzi invece sono stati molto bravi, così come lo staff, bisogna solo continuare con grande orgoglio come stiamo facendo".

Dovreste fare i 50 punti del Napoli nel girone di ritorno per arrivare in Champions League: si può fare?

"Non lo so. Io credo che a 71 anni arrivi in Champions League, però è difficile. Bisogna lavorare serenamente, abbiamo una settimana per recuperare energie, poi ci sono Monza, Coppa Italia, Europa League. Pensare adesso dove possiamo arrivare è difficile. Ripeto, abbiamo fatto 38 punti, se non 40, e saremmo in linea. Nonostante questo c'è il Napoli che sta facendo delle cose straordinarie".