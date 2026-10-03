Karamoh svela: “Da ragazzino prendevo sempre un giocatore del Napoli ai videogiochi”

Yann Karamoh racconta il suo rapporto con Lorenzo Insigne e ricorda quando da ragazzino lo sceglieva spesso ai videogiochi con la maglia del Napoli.

Lorenzo Insigne era uno dei suoi giocatori preferiti ai videogiochi quando era ragazzino, rigorosamente con la maglia del Napoli. Oggi Yann Karamoh lo ritrova come compagno di squadra alla Sampdoria e racconta a Tuttosport il ricordo di quegli anni: "Quando ero ragazzino lo prendevo sempre ai videogiochi). Un giocatore importante, ha esperienza e qualità enormi. Un uomo umile, è un esempio. Un po' come Thiago Silva che ho conosciuto al Porto. Stesso livello". Parole che raccontano la stima dell’attaccante francese per Insigne, diventato nel frattempo un compagno di una nuova avventura.

Karamoh riparte dalla Sampdoria: “Voglio ritrovare la gioia di giocare”

A 28 anni, dopo le esperienze in Italia con Inter, Torino e Parma, Karamoh ha scelto la Sampdoria per provare a lasciarsi alle spalle un lungo periodo lontano dal campo. Una ripartenza dalla Serie B motivata soprattutto dalla voglia di tornare a divertirsi: "Sto meglio di prima. Mi sono allenato bene. Ho passato troppo tempo fuori. Queste settimane mi stanno aiutando a rientrare passo dopo passo. Ho attraversato un momento difficile per me. Il mio obiettivo è quello di tornare a giocare. Per questo sono felice di essere qui". E sulla scelta della cadetteria aggiunge: "Non è questione di A o B. È una cosa personale. Ho 28 anni e voglio riscoprire, ritrovare la voglia di giocare. Voglio divertirmi e sentire questa gioia".