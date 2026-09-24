Schira: "Ma Allegri ci o è ci fa? Ha fatto lo stesso errore alla Juve del 2021"

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Nicolò Schira, giornalista, ha parlato del lavoro di Allegri al Napoli su Youtube: "Non è ancora riuscita ad Allegri la missione di valorizzare alcuni giocatori. Ma Allegri ci è o ci fa? Sta commettendo lo stesso errore del 2021 quando tornò alla Juventus. Allegri fece intendere che con lui quella squadra poteva vincere il campionato per poi accorgersi nei mesi successivi che quella Juve aveva qualche problema e tra l'altro aveva anche ceduto Ronaldo. Lui però sopravvaluto se stesso, la rosa vista da fuori.

Da dentro è tutta un'altra cosa. Questa estate secondo me lui fa lo stesso errore. De Laurentiis aveva speso tanto e fa capire che il mercato sarebbe stato da zero a zero e lui da fuori è però convinto che quella squadra potesse comunque essere performante ai massimi livelli mentre ora scopriamo che se tutto va bene il Napoli arriva quarto".