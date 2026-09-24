Scotto: "Il club pensa di intervenire a gennaio, qualcuno rischia l'addio..."

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Il giornalista Giovanni Scotto su Youtube ha commentato l'inizio di stagione del Napoli: "I giocatori del Napoli sono sotto esame. Da quello che mi risulta, nella società starebbe montando l'idea di sfruttare la finestra del mercato di gennaio per fare degli interventi.

I parametri del Napoli sono rigidi, anche a gennaio l'idea estiva era di non fare molto, ma forse serviranno dei correttivi e allora che cosa accadrà durante queste riflessioni di De Laurentiis? Non faccio nomi ma ci sono giocatori che non sono pienamente convinti di rimanere e che sono in una posizione complicata e che magari non hanno legato con l'allenatore. Magari potrebbero arrivare giocatori giovani e più motivati".