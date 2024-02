La mentalità di Calzona: "Firmare per il pari? Mai, si gioca sempre per vincere poi se sono più bravi..."

E' stato interrogato anche sull'importanza di un pareggio, domanda che gli ha permesso di raccontare comunque la sua mentalità e filosofia di gioco

Nella conferenza stampa odierna, il neo-tecnico del Napoli Francesco Calzona è stato interrogato anche sull'importanza di un pareggio, domanda che gli ha permesso di raccontare comunque la sua mentalità e filosofia di gioco. Si gioca sempre per vincere, mai con un atteggiamento remissivo.

Firmerebbe per il pari? "Assolutamente no, noi siamo il Napoli! Questo Napoli è una squadra forte, giochiamo in casa. Non accetto assolutamente un pareggio prima di giocare la partita, se poi il Barcellona sarà così bravo a costringerci al pari allora tanto di cappello a loro. Ma noi vogliamo giocare sempre per vincere".