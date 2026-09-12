Retroscena Lavezzi-Psg: "A Parigi per non tradire i napoletani, l'Inter mi offrì..."

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Ospite di Luca Toni su Amazon Prime Video, El Pocho Lavezzi ha rivelato un retroscena sul passaggio al Paris Saint Germain.

Ezequiel "El Pocho" Lavezzi è stato ospite del podcast "Fenomeni"', lo show di Luca Toni su Amazon Prime Video. Tra i diversi argomenti trattati, il Pocho ha raccontato anche l'addio al Napoli e il trasferimento in francia al Paris Saint-Germain.

"Sapevo che quella sarebbe stata l'ultima partita col Napoli. Già a metà stagione avevo sentito il presidente De Laurentiis, che aveva accettato di vendermi se un club avesse pagato la clausola rescissoria. E venuto il PSG e sono andato li.

Sarei potuto andare anche all'Inter, che mi offriva 200mila euro in meno di ingaggio. lo giocavo in Serie A, però per il Napoli ho scelto di andare a Parigi. Non potevo deludere tutto l'amore che mi davano i napoletani. A Napoli sono stato uno di loro e il fatto di andare all'estero è stato positivo per i tifosi. Il fatto di non tradirli andando a giocare per un'altra squadra italiana. È stata una buona decisione. Non fu facile andare via da Napoli, oggi mi manca"