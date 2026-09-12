Del Genio: “Allegri dia coraggio alla squadra! Messaggio tattico è difensivo e di paura…

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Il noto giornalista Paolo Del Genio, in onda su Canale 8, ha commentato l'attuale momento del Napoli e le difficoltà di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Sì, il mercato deficitario e gli infortuni, ma Allegri è l’allenatore giusto al momento giusto? Deve dimostrarlo. La squadra sa che è in una fase forse un po’ di declino, si sente non debole ma diciamo traballante e quindi se fornisco un messaggio tattico di paura giocando così difensivamente di certo non li scuoti. Diamo fiducia e coraggio a questa squadra. Per ora le cose migliori a Milano e col Como le abbiamo fatte in quelle fasi in cui si attaccava".