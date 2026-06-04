Tuttonapoli Lavezzi, retroscena Cosmi: “Prima del Napoli doveva venire al Genoa! Vidi tante videocassette…”

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Serse Cosmi ha raccontato un aneddoto di mercato legato a Ezequiel Lavezzi, ricordando come il calciatore argentino fosse stato molto vicino al Genoa.

In occasione della conferenza stampa per l’evento benefico Benito Stirpe Live The Dream, l’allenatore Serse Cosmi ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera, soffermandosi su un interessante retroscena di mercato. Nel suo racconto ha citato anche Francesco Totti e il forte interesse per Ezequiel Lavezzi, che, secondo la sua versione, sarebbe potuto approdare al Genoa prima di vestire la maglia del Napoli.

Serse Cosmi svela il retroscena su Lavezzi al Genoa prima del Napoli

Cosmi ha quindi spiegato come l’operazione fosse stata vicina alla concretizzazione, prima che le vicende sportive dei club coinvolti cambiassero gli scenari di mercato. Il tecnico ha dichiarato: “L'anno scorso vicino a me avevo Francesco Totti e gli ho detto che il mio sogno era allenarlo. Con Lavezzi ci sono andato vicinissimo perché prima del Napoli doveva venire al Genoa che stavo allenando io. In quel finale di stagione ho visto tantissime videocassette di Lavezzi ma poi il Genoa andò in C, io da un'altra parte e Lavezzi al Napoli. Era forte, mi affascinava anche il tatuaggio della pistola che aveva sul braccio”.