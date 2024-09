Lo juventino Oppini: "Follia dire che Buongiorno è più forte di Gatti!”

Francesco Oppini, noto tifoso della Juve e opinionista tv, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Spero che la Juventus dia continuità a ciò che s’è visto in Champions, la creatura è nuova e che sta prendendo lentamente forma. Cambio fede? Non bestemmiamo (ride ndr.). Credo che Thiago Motta sia un grandissimo allenatore, ma secondo me il Napoli ha fatto la mossa che anche Milan e Juventus hanno pensato di fare. Ho sempre detto che avrei preferito Conte a Thiago Motta in panchina per la mia Juventus. Io, magari sbagliando, ma quest’estate non ci avrei pensato nemmeno un secondo a riportare Conte alla Juventus.

Le scelte di Thiago Motta? Se avessi un’altra punta cambierei Vlahovic perchè in questo momento non è all’altezza. Lukaku sposta gli equilibri. Per me in questo momento il problema della Juventus si chiama Dusan Vlahovic. Non credo alla soluzione Gonzalez centravanti anche perchè Vlahovic ha bisogno di giocare per entrare in condizione. Il Napoli, senza coppe, deve approfittarne. L’Anguissa che vedo adesso è quello di Spalletti, lo verrei a prendere in bicicletta. Lobotka o Locatelli? Mi tengo Locatelli perchè ora sta facendo ciò che non riusciva a fare. Gatti o Buongiorno? Mi tengo Gatti. E’ una follia dire che Buongiorno è più forte di Gatti”.