“Locatelli sopra McT e Lobo!”, la classifica di Marchisio infiamma i social: ecco la sua Top10
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L'ex centrocampista della Juventus a stilato la speciale classifica ai microfoni di Amazon Prime.
Fa discutere sui social la top 10 dei migliori centrocampisti in Serie A di Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juventus ha stilato la speciale classifica ai microfoni di Amazon Prime, mettendo al primo posto il regista del Milan Luka Modric, sul podio i nerazzurri Barella e Calhanoglu.
Solo sesto e nono gli azzurri Scott McTominay e Stanislav Lobotka. Davanti allo scozzese in ordine Rabiot e Locatelli, mentre davanti allo slovacco si piazzano Ederson e Khephren Thuram. Chiude la classifica al decimo posto il centrocampista della Roma Manu Koné. Di seguito la top 10 di Marchisio.
1. Modric
2. Barella
3. Calhanoglu
4. Rabiot
5. Locatelli
6. McTominay
7. Ederson
8. Thuram
9. Lobotka
10. Koné
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