Lotta Scudetto, Moggi: "Sarà corsa a due! Milan e Roma sono incognite..."

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“La Serie A vedrà ancora una lotta a due tra Inter e Napoli. Non mi esprimo sul Milan che è tutto da scoprire: è una squadra tutta da conoscere perché Amorim non ha mai allenato questi calciatori, non do giudizi perché una volta mi è capitata una cosa strana”. Così a TuttoMercatoWeb.com Luciano Moggi, ex dg della Juventus.

A cosa si riferisce direttore?

“Florentino Perez ha spesso cercato prima i preparatori e poi gli allenatori. Gli dissi: prendi prima il preparatore e poi l’allenatore? Il preparatore in questione era Pintus. Perez mi rispose che avrebbe preso Ancelotti e che non avrebbe vinto nulla. Invece ha vinto tutto. Amorim deve allenare Leao che si è estromesso da solo. Fofana non sta nelle sue grazie. Pulisic non rende come in passato. Ma il Milan potrebbe comunque fare un campionato discreto”.

E la Roma?

“Un punto interrogativo. Questa squadra è stata trasformata dal rendimento di Malen, che può determinare un buon campionato oppure no”.

Arranca sul mercato la Lazio.

“È in balia delle onde. Difficile dare giudizi e dispiace che questi siano negativi”.

E la Juve?

“Intanto si è tornati alla conoscenza della materia. Massara e Carnevali conoscono il mercato. Per rivedere la Juve a certi livelli ci vorranno due-tre anni. Mi incuriosisce il Como: l’anno scorso era fatto di ragazzini che poi si sono messi in evidenza, quest’anno vuole fare la Champions a certi livelli. Ma attenzione: può darsi che qualcuno si sia montato la testa, il campionato dell’anno scorso era una cosa e quello di quest’anno è un’altra”.

Serie A è anche tempo di Fantacalcio. Chi consiglia Luciano Moggi?

“Mastantuono. Ha qualità. Nuovo, ha talento. L’unico giocatore che potrebbe uscire da un’urna differente”.