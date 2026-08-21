Capello: "Inter sulla carta senza rivali! Poi Roma pronta e Napoli se Allegri..."
Inizia il campionato e, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il mercato dell'Inter e l'ultimo acquisto di Jones: "Se era il giocatore che mancava? Direi di sì. Mancava qualcosa a centrocampo, di un certo peso specifico. Jones porta fisico e personalità. Sulla carta è tutto giusto, la società ha rinforzato bene la squadra e quest’acquisto è il completamento ideale. Poi ovviamente bisognerà aspettare che il giocatore si inserisca nella nuova squadra per valutarlo in modo completo. Ma la sensazione è positiva".
L'Inter è senza rivali per Capello
Inter favorita? "L’Inter sulla carta non dovrebbe avere avversari: avrà solo la necessità di stare attenta a non distrarsi nelle partite teoricamente facili. Alle sue spalle, la squadra più pronta anche perché non ha cambiato niente è la Roma. Il Napoli è sullo stesso livello dei giallorossi, ma bisognerà capire quanto il gruppo entrerà in sintonia con le richieste di Allegri. La Juve sta lavorando bene, vedremo con il tempo se sarà un avversario da considerare, ma non si può escludere a priori. Il Milan va studiato, però il nuovo progetto sta nascendo nel modo giusto. La stagione rossonera dipenderà da come Amorim entrerà nella testa dei giocatori: è la cosa più importante".
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