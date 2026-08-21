De Rossi: "Di Bello come l'ultimo Genoa-Napoli? Giocatori non tranquilli ed in città mugugni"

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Le parole di Daniele De Rossi sulla designazione di Di Bello

Il Genoa sabato sera ospiterà il Napoli ed il tecnico Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Fanno discutere le parole sulla designazione di Di Bello su cui s'è soffermato il tecnico del Genoa. Di seguito il passaggio testuale di De Rossi.

La designazione di Di Bello? L'anno scorso era a Genoa-Napoli che fece discutere.

"Ho visto le designazioni e nemmeno me lo ricordavo che era lui quello di Genoa-Napoli e dei due episodi. L'ho percepito qui, negli spogliatoi perché i giocatori qui non erano tranquillissimi. Anche in città c’è stato qualche mugugno, sono sicuro che Orsato e il suo gruppo di lavoro vorrà presentarsi al primo anno con una grande stagione arbitrale dopo le tante polemiche dello scorso anno dentro e fuori dal campo. Nonostante siamo stati sfortunati con Di Bello, sono convinto che sia un bravo arbitro e farà una grande partita. Poi gli errori capitano, a favore o sfavore, l’importante ci sia collaborazione. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con il board dirigenziale degli arbitri che ci ha spiegato le nuove regole e anche il nuovo approccio in campo che sarà collaborativo e non aggressivo".