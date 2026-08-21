Oggi Allegri in conferenza, Del Genio: "Ecco la domanda che farei verso il Genoa"

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Quest'oggi Max Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa. Di questo e non solo ha parlato il giornalista Paolo Del Genio: "Tornano le conferenze stampe? Ci siamo sempre battute, sono buone per il Napoli e da tifosi speriamo sempre nelle cose giuste ed ora l'hanno fatto. E' giusto parlare, non perché chissà cosa esca fuori, ma perchè è una regola del calcio, lo fanno tutti, i tifosi vogliono sentire la voce dell'allenatore e speriamo si continui così.

Conferenza Allegri, quale domanda verso la gara col Genoa?

"Domanda? Le mie curiosità sono legate all'atteggiamento che il Napoli avrà. Avranno parlato delle statistiche del Genoa, Politano ha detto Gebnoa ci monterà subito addosso, significa che pressano, sono una squadra che recuperano tanti palloni e la curiosità è se il Napoli avrà la forza, la volontà e la qualità per uscire, senza buttare via il pallone. Deve togliere al Genoa la sensazione che pressando e facendo intensità può mettere in difficoltà il Napoli, se tu esci sulla loro pressione loro vedono fallire il loro piano gara", le parole del giornalista nel corso di Kiss Kiss Napoli.