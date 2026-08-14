Ultim'ora Lukaku si presenta al Fenerbahce: "Aspettavo da un mese! Sono già pronto per giocare!"

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L'ex Napoli Lukaku in conferenza stampa allo stadio del Fenerbahce si presenta davanti ai suoi nuovi tifosi e alla stampa turca.

Oggi è il giorno della presentazione di Romelu Lukaku con il Fenerbahce. Questa mattina l'ex attaccante del Napoli ha parlato in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Sukru Saracoglu di Istanbul, in compagnia dei dirigenti Cihan Kamer e Oguz Cetin. Di seguito le dichiarazioni di Lukaku in conferenza stampa:

Sulla scelta del Fenerbahce

"Ho visto una fiducia enorme da parte di tutti. Sono molto felice di essere qui. Essere qui è un orgoglio per me, desideravo essere al Fenerbahce da molto tempo. Da un mese sto aspettando con impazienza. Vivere in questo meraviglioso Paese ed essere al Fenerbahce per me è felicità.

Sulla Turchia

"La Turchia è la mia seconda casa. Dopo i 30 anni, sono venuto in Turchia come mio padre. L'ultimo gol di mio padre è stato contro il Fenerbahce. È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Ho obiettivi molto alti, sono un giocatore molto competitivo. Sono un giocatore che non ama mai perdere. La cosa importante sono gli interessi del Fenerbahce. Non individuali. Né Romelu Lukaku né altri giocatori. La cosa più importante è che il Fenerbahce vinca. Vogliamo vincere tutte le coppe a cui parteciperemo. Vogliamo essere molto competitivi anche in Europa. Presto vorrei parlare con voi anche in turco. La maggior parte dei miei amici stretti e del mio ambiente sono congolesi. Il 50% dei miei amici sono anche turchi. Venire qui era inevitabile".

Sulla società

"Ho parlato con Raul Meireles. Abbiamo parlato due volte, è durato due ore e mezza... Ha condiviso con me tutto ciò che riguarda il Fenerbahce. Ha detto cose bellissime sui tifosi, sulla dirigenza, sui media. Non abbiamo ancora incontrato Nicolas Anelka. Vorrei parlare anche con lui. L'allenatore Kartal è una persona molto onesta. Ha condiviso con me le sue aspettative nei miei confronti. Questa onestà è importante per me. Sono una persona che trae piacere dall'onestà, che la ama"

Sui nuovi compagni di squadra

"Ho parlato con Milan Skriniar prima del suo arrivo. Ho parlato con Matteo Guendouzi dopo il suo arrivo. Abbiamo parlato con Nathan Aké e N'Golo Kanté. Ci sono anche alcuni giocatori turchi che conosco. Abbiamo cenato insieme ieri sera e mi hanno raccontato qualcosa sul club e sulla scorsa stagione. C'è un'ottima atmosfera nella squadra. Vedo la stessa ambizione nei miei compagni. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale. Se lo faremo, raggiungeremo i nostri obiettivi".

Poi Lukaku risponde a Oguz Cetin, che poco prima aveva dichiarato: "Vedremo nelle prossime 4-6 settimane che giorno dopo giorno inizierà a farci sentire la sua presenza all'interno della squadra". Lukaku risponde:

"4-6 settimane secondo me sono troppe. Sono al 100% in forma. leri ho anche lavorato con la squadra. Ho davanti a me un programma da seguire, un programma di 5-6 giorni. Voglio giocare la prossima settimana, conquistare il mio posto e aiutare la squadra. Alla fine della giornata, ciò che conta è l'interesse della squadra. 4-6 settimane sono un po' troppe. lo non sono infortunato".