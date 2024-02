Lucchesi sul caso Zielinski: "Non va mai bene se le questioni restano a metà"

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Marte: “Tra le concorrenti del Napoli la Roma secondo me ha operato bene, acquistando senza svenarsi un ragazzo interessante come Baldanzi, secondo me si è rinforzata anche la Juventus, l’operazione Alcaraz mi è piaciuta. Il Napoli ha preso buoni giocatori, che ti danno una mano, a gennaio non arrivano campioni.

Con Belotti la Fiorentina conta di segnare di più, segnare meno è difficile. Belotti è certamente un buon giocatore, dà garanzie e per come gioca Italiano è funzionale. È presto dire chi può essere favorito per il quarto posto, è ancora lunga, ma si giocherà sul punto, con una partita ancora aperta per 4-5 squadre almeno. Sarà decisivo il momento in cui ci saranno gli impegni di Coppa, in cui sarà importante alternare i giocatori e quindi in questo momento emergerà la bontà e la funzionalità del mercato.

Il caso Zielinski? La situazione va chiarita, o dentro o fuori dal progetto. Quando le questioni restano a metà non va bene, serve decidere, per l’economia del gruppo e per il bene del Napoli. Perché per me impera una vecchia massima: se una cosa non porta vantaggio diventa uno svantaggio. Napoli-Verona sulla carta è abbordabile, in realtà sono match insidiose, ma i valori sono chiari. Con l’atteggiamento giusto sarebbe una gara in discesa”.