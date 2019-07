Maggio: "Incornicerò la maglia! Scudetto? La Juve ha qualcosa in più ma il Napoli è pronto"

Christian Maggio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Luna nel dopo partita di Napoli-Benevento durante la quale è stato omaggiato da De Laurentiis con una maglia con il numero 308 come le sue presenze in azzurro: “È stata una bella giornata per me, la aspettavo da un po’ di tempo. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon risultato. È chiaro che il risultato non conta niente ma fa morale”.

Emozione alla consegna della maglia? ”È normale, è difficile non emozionarsi. Incornicerò la maglia che mi ha regalato De Laurentiis”.

Scudetto al Napoli e serie A al Benevento? “Prima o poi arriverà il giorno buono per lo scudetto. Il Napoli è sempre lì. La Juve ha qualcosina in più, ma gli azzurri sono sempre pronti a dire la loro. Stanno facendo una campagna acquisti mirata e credo che quest’anno possa fare molto bene”.